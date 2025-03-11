Доллар пошел вверх, евро подорожал до 45 гривен: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 45,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 44,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с середины октября.

Официальный курс на 11 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,2870 гривен за 1 доллар (+0,0743 грн).

Официальный курс евро составит 44,7716 гривен за 1 евро (+0,0435 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ сохраняет курс гривны крепким, несмотря на сохранение значительных дисбалансов на валютном рынке.

"Впрочем, такой подход делает экономику крайне уязвимой к возможным негативным событиям, и вряд ли политика крепкой гривны является оправданной. Поэтому мы ожидаем перехода НБУ к постепенному ослаблению курса", - прогнозируют в компании ICU.