Доллар подскочил к основным валютам в ожидании победы Трампа

Рост доллара привел к снижению валютных пар по всему миру: евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли как минимум на 1%. Потери мексиканского песо достигли отметки в 3%.

В то время как фьючерсы на доллар и американские фондовые индексы растут с, реакция европейских активов прямо противоположная. Фьючерсы Euro Stoxx 50 упали на 1%, а евро падает на 1,6% по отношению к доллару США, достигнув самого низкого уровня с июля.

Инвесторы говорили, что победа Трампа станет худшим результатом для европейских рынков из-за его намерения ограничить импорт в США. Такие секторы, как автомобилестроение, могут сильно пострадать, если Трамп продолжит вводить предлагаемые им пошлины.

Трамп пообещал снизить налоги и ввести высокие пошлины на импорт, что усилит инфляционное давление и, вероятно, замедлит темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

"План Трампа по тарифам и налогам должен привести к росту инфляции и дефицита, а это должно означать более высокие долгосрочные процентные ставки", - сказала Прия Мисра, управляющий портфелем JPMorgan Investment Management.

Республиканцы получили контроль над Сенатом США, что дало им мощные рычаги влияния в предстоящих важных налоговых и расходных битвах.

Из семи критически важных колеблющихся штатов два за Трампом - Джорджия и Северная Каролина. Тем не менее, ключевые штаты, включая Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, пока оспариваются, а результаты еще не объявлены. Это оставляет открытой возможность резкого разворота на валютных рынках, как это было в предыдущих циклах.

По последним данным, Трамп уже получил 247 голосов выборщиков из необходимых 270, вице-президент Камала Харрис - 214.

https://www.bloomberg.com