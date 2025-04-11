Доллар обвалился к мировым валютам из-за потери доверия к США

Золото обновило исторический максимум, а швейцарский франк достиг нового десятилетнего максимума.

Доллар упал 11 апреля на 1,2% до 0,81405 швейцарского франка впервые с января 2015 года, продолжив почти 4%-ное падение, отмеченное накануне.

Евро вырос на 1,7% до 1,13855 доллара. В последний раз такой уровень наблюдался в феврале 2022 года.

Золото подскочило на 1,5% до рекордных 3219,84 долларов за унцию.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести основным валютам, снизился на 1,2%, опустившись ниже уровня 100 впервые с июля 2023 года.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на 10 базисных пунктов до 4,488%.

Утрата доверия

Инвесторы распродавали акции на Уолл-стрит 10 апреля после резкого роста фондового рынка 9 апреля, когда президент Дональд Трамп США внезапно приостановил более высокие тарифные ставки для десятков торговых партнеров. Долгосрочные казначейские облигации США также распродаются.

Трамп объявил о 90-дневной передышке, несмотря на настойчивые заявления в течение нескольких дней, что его политика никогда не изменится. Вместо этого он повысил пошлины на китайский импорт до 145%, еще больше обострив конфронтацию между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Я глубоко обеспокоен отсутствием доверия среди инвесторов в США сейчас, - сказал стратег Nomura Нака Мацудзава. - Это вотум недоверия не только со стороны фондового рынка, но и участников рынка казначейских обязательств администрации Трампа и ее политике".

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что отмена тарифов изначально была планом, чтобы посадить страны за стол переговоров. Однако Трамп признал, что паника на рынках, которая развернулась после его объявления о тарифах в "День освобождения" 2 апреля, повлияла на его решение

После возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно угрожал торговым партнерам целым рядом карательных мер, но в последнюю минуту отменял некоторые из них. Такой подход сбил с толку мировых лидеров и напугал руководителей компаний, которые говорят, что неопределенность затрудняет прогнозирование рыночных условий.