Доллар почти достиг своего пика: эксперты предупредили о снижении курса

Доллар почти достиг своего пика и вскоре начнет существенно терять "вес", уверен директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина. Он указывает на то, что последние высказывания Трампа и его администрации свидетельствуют, что они будут постоянно искать решения для уменьшения дефицита бюджета Соединенных Штатов.

"США в дальнейшем могут влиять на курс доллара через валютные интервенции. Дональд Трамп, который ранее поддерживал развитие внутреннего рынка, против сильного доллара и высоких ставок. Сейчас ставки на доллар достаточно высокие по сравнению с евро, японской иеной и английским фунтом, что создает определенное давление на американскую экономику. Однако из-за изменений в экономической политике это может измениться уже в начале первого года президентского срока Трампа. Ожидается, что в этом году доллар может достичь пика, а затем начнет снижаться", - рассказывает РБК-Украина Артем Щербина.

Он также считает, что торговая война Трампа, которая включает 10% пошлину на китайские товары и отсрочку на месяц 25%-ых пошлин на импорт из Канады и Мексики, может способствовать укреплению доллара относительно валют этих стран. Однако, по его словам, другие мировые валюты реагируют на это значительно меньше, укрепляясь преимущественно только относительно канадского доллара и мексиканского песо.

"Если эта политика распространится на евро, доллар может столкнуться с рисками на коротком горизонте. Однако основной целью монетарной политики остается избежание чрезмерно сильного доллара, что позволит потребителям покупать товары, а бизнесу - работать на внешних рынках", - объясняет он.

Также эксперт прогнозирует, что валютный рынок будет нестабильным в течение нескольких лет, с колебаниями доллара между подъемами и падениями. США имеют достаточно резервов для влияния на курс, но из-за повышения ставок и ограничения эмиссии денег применять эти механизмы стало сложнее. Сейчас активно ищут новые способы стабилизации ситуации.