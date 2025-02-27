Доллар идет вниз: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 27 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек до - 44,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 43,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,60-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Официальный курс на 27 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,639 гривен за 1 доллар (-0,0968 грн).

Официальный курс евро составит 43,6252 гривен за 1 евро (-0,1640 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в марте официальный курс будет колебаться в диапазоне 41,8-42,4 грн/доллар.

Это что означает, что по итогам первого квартала курс доллара может вырасти максимум на 1%, что является вполне приемлемым и более-менее ожидаемым, добавил банкир.