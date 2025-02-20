Доллар идет вверх: обменники выставили новые курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до - 43,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 43,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,71-41,74 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 20 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6814 гривен за 1 доллар (+0,1109 грн).

Официальный курс евро составит 43,4737 гривен за 1 евро (+0,0076 грн).

Доллар и евро

НБУ может в перспективе сменить основную курсообразующую валюту в Украине с доллара на евро. Однако, как отметил в комментарии РБК-Украина экономист, профессор Национального университета "Львовская политехника" Алексей Другов, этот переход никак сейчас не повлияет ни на курс доллара, ни на курс евро.

Эксперт добавил, что такое изменение будет требовать длительного времени. Тем не менее, в будущем Другов все-таки рекомендует гражданам диверсифицировать валюту для сохранения своих сбережений.

"Это решение НБУ не будет влиять ни на 2025-й, ни на 2026-й годы, но если говорить о перспективе, когда люди формируют свои сбережения, не стоит все свои сбережения держать в долларе, надо 50 на 50 (доллар и евро). Это будет оптимальное решение", - считает он.