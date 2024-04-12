Доллар идет вверх: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,00 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,30-39,32 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 12 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,1676 гривен за 1 доллар (+0,1444 грн). Курс евро составит 42,019 гривен за 1 евро (-0,3426 грн).

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение недели с 8 по 14 апреля на валютном рынке возможны колебания курса доллара. Но они не будут чрезмерными и не превысят 0,6-0,7 гривен.

Как отметил банкир, валютный рынок работает в рамках собственной "системы", поскольку курсовые изменения, как в сторону роста, так и в сторону снижения, уже следует считать чем-то прогнозируемым и ожидаемым.