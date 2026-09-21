Доллар и евро выросли: курс НБУ на 22 сентября и что есть главным триггером для валютного рынка

Курс валют НБУ

На 22 сентября НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,70 грн, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Официальный курс евро составляет 51,36 грн. За день европейская валюта подорожала на 17 копеек.

Фото: официальный курс валют НБУ на 22 сентября (инфографика РБК-Украина)

Инфляция может усилить давление на валютный рынок

Одним из главных триггеров для валютного рынка остается инфляция. Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.

Годовой показатель инфляции в августе составил 8,1%, а НБУ прогнозирует его ускорение примерно до 10% по итогам года.

Дополнительное ценовое давление может создавать новые военные риски для логистики и энергетики. Последствия атак на логистическую инфраструктуру могут проявляться с задержкой.

Бизнесу нужно время для переориентации маршрутов, оценки новой себестоимости перевозок и постепенного перенесения дополнительных затрат в конечные цены.

Поэтому осень, по оценке эксперта, может стать периодом, когда инфляционные последствия последних атак проявятся более отчетливо. По оценкам НБУ, дополнительные логистические расходы могут прибавить около 0,4–0,6 процентного пункта к годовой инфляции в конце года.

В то же время, этот риск не отрицает целесообразности гривневых инструментов, а наоборот – повышает важность доходности сбережений.