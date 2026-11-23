Курс валют НБУ

Во вторник, 24 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,08 гривны. По сравнению с понедельником, 23 ноября, американская валюта подорожала на 16 копеек – в предыдущий банковский день ее курс составлял 44,92 гривны.

Евро также продемонстрировало рост. Официальный курс европейской валюты на 24 ноября составляет 49,45 гривны, что на 18 копеек больше, чем днем ранее. В понедельник НБУ определил курс евро на уровне 49,27 грн.

Фото: курс валют НБУ на 24 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Каким будет курс доллара и евро до конца ноября

На следующей неделе валютный рынок в Украине будет оставаться относительно сбалансированным, а ежедневные изменения курсов будут умеренными. Такой прогноз в комментарии для РБК-Украина озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.

По его оценке, в течение 23-29 ноября курсовые коридоры будут составлять:

Межбанковский рынок: доллар – 45,1–45,75 грн, евро – 50–52 грн.

Наличный рынок: доллар – 45,5–46,2 грн, евро – 50–52 грн.

При этом ежедневные колебания валют, по прогнозу банкира, будут незначительными. На межбанковском рынке они могут составлять 0,05–0,15 грн., в коммерческих банках – 0,1–0,2 грн., а в обменниках – до 0,3 грн.

Средние недельные отклонения курсов ожидаются в пределах 1–1,5% от первоначальных показателей недели.

Лесной отмечает, что, несмотря на инфляционное давление, военные риски и повышенный спрос на иностранную валюту, в конце ноября резких курсовых колебаний не ожидается.

Важным фактором сдерживания валютных дисбалансов и чрезмерным ростом курсов будут оставаться интервенции Национального банка.

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