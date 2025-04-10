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Доллар и евро быстро дорожают: НБУ установил курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала еще на 30 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4031 гривен за 1 доллар (+0,1280 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,8415 гривен за 1 евро (+0,2944 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,39-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,45 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение этой недели на рынке сохранится периодическая смена трендов с восходящего до нисходящего, однако эти колебания будут копеечными.

По его словам, НБУ как основной игрок на рынке, будет действовать взвешенно, что сделает невозможным любые курсовые сенсации.

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