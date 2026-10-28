Доллар и евро пошли вниз: курс НБУ на 29 октября и что ждать от валюты до конца года

Курс валют НБУ

В четверг, 29 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,59 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 1 копейку – 28 октября ее курс составлял 45,60 гривны.

Официальный курс евро на 29 октября установлен на уровне 50,76 грн. За день европейская валюта потеряла 9 копеек, накануне курс составил 50,85 гривны.

Фото: курс валют НБУ на 29 октября (инфографика РБК-Украина)

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Каким будет курс доллара в ближайшее время и до конца года

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, краткосрочную динамику доллара предсказать сложно, поскольку она в значительной степени зависит от решений Национального банка Украины. Валюта может как продолжить дорожать, так и снова подешеветь.

По словам эксперта, ранее доллар уже достигал отметки в 45 гривен, после чего курс снизился до 44,5 гривны. Теперь американская валюта снова стоит более 45 гривен, однако дальнейшее направление ее движения остается неопределенным.

"Мы помним, что курс уже много месяцев назад дошел до 45 гривен, а потом откатился до 44,5 гривны. Сейчас снова имеем 45,6 гривны. Что будет дальше, неизвестно: может быть и 46 гривен, а может снова 44,6 гривны. Это все исключительно в руках Национального банка", – сказал Козак.

В то же время, долгосрочные ожидания эксперта остаются неизменными. Он считает, что в конце 2027 года курс доллара может составить около 50 гривен.

"Долгосрочный прогноз пока не дает причин сомневаться, что в конце 2027 года курс будет где-то около 50 гривен. То есть девальвация будет составлять до 10% в год", – подытожил Козак.

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