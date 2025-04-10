Доллар и евро подскочили в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,45 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до 46,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 45,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) - без измененений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала на 50 копеек.

Официальный курс на 10 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,2751 гривен за 1 доллар (+0,1011 грн).

Официальный курс евро составит 45,5471 гривен за 1 евро (+0,5213 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в марте 2025 года упал на 0,5% до 41,62 гривен.

За год доллар подорожал на 6,9%. А за последние три года (с февраля 2022 года) курс вырос на 46,1%.

Как отметили в НБУ, в марте снизился чистый спрос на наличную валюту со стороны населения на фоне улучшения курсовых ожиданий.