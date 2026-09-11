Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках на 11 сентября

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 11 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,78 грн. для продажи и 44,65 грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,18 грн., а покупают – по 51,95 грн.

Фото: курс валют в обменниках 11 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,70 грн (-15 коп.), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Купить доллары в отделениях можно по 44,10 грн (-15 коп.), а для карт – по 44,25 грн (-15 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 52,05 грн (-30 коп.), а для карт – по 52,08 грн (-27 коп.). Курс покупки евро в отделениях составляет 51,05 грн (-30 коп.), а для карт – 51,34 грн (-34 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,80 грн (-10 коп.), а для карт – по 44,90 грн (-9 коп.). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,40 грн (-10 коп.), а для карт – 44,35 грн (-10 коп.).

Евро в мобильном приложении можно купить по 52,25 грн (-15 коп.), а для карт – по 52,40 грн (-10 коп.). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,50 грн (без изменений), а для карт – 51,40 грн (-25 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 44,90 грн (-10 коп.), а по коммерческому курсу – по 44,80 грн (без изменений). Курс покупки составляет 44,30 грн (-10 коп.) по наличному курсу и 44,50 грн (без изменений) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,20 грн. (-10 коп.), а продать – по 51,50 грн. (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 44,80 грн. (-3 коп.), а покупает – по 44,40 грн. (-3 коп.). Евро продается по 52,06 грн (-27 коп.), а покупается – по 51,45 грн (-25 коп.).

Фото: курс валют в банках 11 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагают ПриватБанк в отделениях – 44,70 грн.

Далее следуют ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank – по 44,80 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,80 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн.

Дороже всего американскую валюту по приведенным данным продает Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу – по 44,90 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 52,05 грн.

Далее следуют Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карт – 52,08 грн, ПУМБ – 52,20 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,25 грн.

Дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанк для карт – 52,40 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и Monobank – по 44,40 грн, Ощадбанк для карт – 44,35 грн, ПУМБ по наличному курсу – 44,30 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,10 грн.

Евро выгоднее всего продавать через Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' и ПУМБ – по 51,50 грн.

Далее следуют Monobank – 51,45 грн, Ощадбанк для карт – 51,40 грн и ПриватБанк для карт – 51,34 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,05 грн.

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