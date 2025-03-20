Доллар и евро дешевеют: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 20 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 45,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 44,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 20 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5730 гривен за 1 доллар (+0,0072 грн).

Официальный курс евро составит 45,3229 гривен за 1 евро (-0,0254 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка, во втором квартале 2025 года коридор валютных изменений официального курса составит в среднем 41,8-42,8 грн/доллар.

Поэтому, по его прогнозу с начала года и до июля официальный курс доллара потенциально вырастет максимум на 1,8%.