Доллар и евро дешевеют: какие курсы в обменниках в начале апреля

По состоянию на утро 1 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 45,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 44,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,33-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на первый день апреля.

Официальный курс на 31 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4228 гривен за 1 доллар (-0,0559 грн).

Официальный курс евро составит 44,8278 гривен за 1 евро (+0,0806 грн).

Прогноз курса

Как отмечают в инвесткомпании ICU, действия НБУ показывают, что регулятор стремится сохранять официальный курс неподалеку от 41,5 грн/доллар даже несмотря на то, что происходило резкое и значительное увеличение покупки валюты на межбанковском рынке.

По мнению аналитиков, НБУ пока может продолжить откладывать переход к постепенному ослаблению курса гривны, демонстрируя длительную курсовую стабильность.

"Кроме того, предусмотренный меморандумом МВФ запланированный рост международной финансовой помощи в 2025 году может дать НБУ дополнительные аргументы не спешить с ослаблением курса гривны в ближайшие месяцы", - говорится в обзоре ICU.