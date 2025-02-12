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Доллар дорожает третий день подряд. НБУ резко повысил курс

Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7927 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,3557 гривен за 1 евро (+0,3443 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,82-41,85 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,90 гривен.

Комментарий НБУ

Как отметил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, в конце января спрос на валюту снизился, в результате гривна укрепилась, а объем чистой продажи валюты НБУ сократился.

"НБУ имеет достаточно инструментов для сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке и в дальнейшем", - добавил он.

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