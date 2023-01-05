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Доллар дорожает: сколько стоит валюта в Украине 5 января

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Украина, Четверг 05 января 2023 11:05
Доллар дорожает: сколько стоит валюта в Украине 5 января Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 42,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (40,00 - 4 января)
  • продажа - 40,80 грн (40,75 - 4 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,80 грн (41,70 - 4 января),
  • продажа - 42,80 грн (42,75 - 4 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,80 грн (8,80 - 4 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 4 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 января составляет 38,7901 гривен за евро (+0,2523 грн).

Доллар дорожает: сколько стоит валюта в Украине 5 января

О том, ожидать ли изменений официального курса доллара в 2023 году, читайте в материале РБК-Украина.

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