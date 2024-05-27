Доллар дорожает в начале недели: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост вслед за подорожание на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 30 копеек до 40,55 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до - 44,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,00 гривен, евро по 43,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,15-40,18 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен.

Официальный курс на 27 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,1153 гривен за 1 доллар (+0,1948 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 24 мая - 39,9205.

Курс евро составит 43,491 гривен за 1 евро (+0,1773 грн). Это также максимум. Предыдущий максимум был установлен 24 мая - 43,3137.

Ситуация на рынке

Данные НБУ показали рост структурного дефицита на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе, из-за чего центробанк увеличил продажу долларов из резервов на 40% до 684 млн долларов. Этот объем значительно больше, чем средний с начала года (505 млн долларов).

Поскольку НБУ реагирует на ситуацию на рынке курсом интервенций, то доллар на прошлой неделе подорожал почти на 70 копеек.