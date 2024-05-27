НБУ увеличил продажу валюты из резервов на 40%, курс доллара превысил 40 гривен

Курс доллара на прошлой неделе резко вырос и впервые преодолел отметку 40 гривен. Структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке значительно увеличился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

НБУ в течение недели 20-24 мая 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 683,93 млн долларов. Это на 39,6% больше, чем неделей ранее (533,41 млн долларов).

Объем продажи находится на уровне выше среднего за неделю с начала года (505 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 10,1 млрд долларов. Эти расходы компенсируются за счет международной помощи Украине, объем которой с начала года составил около 11,8 млрд долларов.

Курс доллара

На прошлой неделе курс доллара вырос на межбанковском валютном рынке. Официальный курс доллара вырос на 69 копеек с 39,42 грн/доллар до исторического максимума 40,11 грн/доллар.

НБУ с октября 2023 года перешел к режиму "управляемой гибкости" курса и контролирует ситуацию, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара вырос на 55 копеек до 40,45 грн/доллар.