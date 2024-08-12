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Доллар дорожает: курсы в обменных пунктах в начале недели

Украина, Понедельник 12 августа 2024 10:16
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Доллар дорожает: курсы в обменных пунктах в начале недели Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 августа средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,35 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,85 гривен, евро по 44,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,13-41,17 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 12 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,1190 гривен за 1 доллар (+0,1264 грн). Курс евро составит 44,8855 гривен за 1 евро (+0,0765 грн).

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, курс доллара к гривне будет колебаться в соответствии с рыночными условиями. При этом НБУ Национальный банк не будет допускать резких изменений курса.

"НБУ и дальше будет ограждать курсовую динамику от резких движений и одновременно будет обеспечивать колебания обменного курса в обе стороны в зависимости от изменения рыночных условий", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, ситуация на валютном рынке стабилизировалась после действий центробанка в июле.

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