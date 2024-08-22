Доллар дорожает, евро превысил отметку в 46 гривен: свежие курсы валют

По состоянию на утро 22 августа средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 46,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) - на 3 копейки выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.

Официальный курс на 22 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,2975 гривен за 1 доллар (-0,0484 грн).

Курс евро составит 45,8195 гривен за 1 евро (+0,2110 грн). Это исторический максимум, предыдущий был 21 августа - 45,8195.

Причины роста курса евро

Курс доллара 22 августа упал до минимума за год по отношению к евро и фунту стерлингов на фоне политики Федеральной резервной системы США.

Курс евро к доллару вырос до 1,1175 впервые с июля 2023 года. Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к евро, фунту стерлингов, иене и трем другим основным валютам составил 101,19.

В прошлом месяце на своем заседании по политике руководители ФРС решительно склонялись к снижению процентной ставки, а некоторые из них даже были готовы немедленно сократить расходы по заимствованиям.

"Рынки чувствуют, что у доллара США есть потенциал снижения по мере приближения смягчения политики ФРС", - написали стратеги Национального банка Австралии, прогнозируя, что евро установит новый, более высокий диапазон 1,10-1,15.

По их данным, для доллара США менее важно, сократит ли ФРС ставку на 25 или 50 базисных пунктов 18 сентября, чем то, что она "действительно начнет цикл смягчения в следующем месяце".

Более низкие ставки ФРС означают, что доллар будет менее привлекателен для инвесторов, чем другие валюты.