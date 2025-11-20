ua en ru
Доллар дорожает, евро падает: какие курсы в обменниках

Украина, Четверг 20 ноября 2025 11:03
UA EN RU
Доллар дорожает, евро падает: какие курсы в обменниках Курс доллара в обменниках повысился на 1 копейку (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 20 ноября повысился на 1 копейку. Евро, в свою очередь, подешевел. Курс единой европейской валюты снизился на 12 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 ноября средний курс продажи доллара повысился на 1 копейку по сравнению с 19 ноября и составляет 42,32 гривны. В свою очередь курс евро понизился на 12 копеек – до 49,03 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,79 гривны (+0,01), евро – по 48,40 гривны (-0,17).

К закрытию межбанковских торгов 19 ноября доллар удерживался в диапазоне 42,08–42,11 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению с итогами 18 ноября котировки практически не изменились.

Согласно данным Европейского центрального банка, с 2 января по 17 ноября 2025 года евро укрепился по отношению к доллару. За этот период единая валюта Европы подорожала на 12 центов. На 18 ноября ЕЦБ зафиксировал курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как в начале года он составлял 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины практически не изменил курс доллара на 20 ноября по сравнению с 19 ноября. Стоимость валюты США составила 42,0948 гривны. Курс евро, в свою очередь, понизился на 6 копеек. На 20 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,7374 гривны.

С начала года доллар подорожал на 7 копеек: 1 января 2025-го его курс составлял 42,02 грн. С начала ноября американская валюта также прибавила в цене – на 12 копеек. В первый день месяца доллар торговался по 41,97 грн.

Прогноз курса доллара

В ноябре курс доллара поднялся до диапазона 41,8–42 грн после сигналов МВФ о возможной девальвации, что вновь усилило тенденцию к постепенному росту, отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, плавное повышение курса доллара не должно вызывать тревоги, хотя влияние внешних факторов по-прежнему трудно предсказать. Существенных колебаний на валютном рынке эксперт не ожидает.

Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
