Доллар дорожает второй день подряд

Официальный курс на 26 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7358 гривен за 1 доллар (+0,0343 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,7892 гривен за 1 евро (+0,1444 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,72-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,85 гривен.

Ситуация на рынке

Курс доллара с начала февраля находится в узком диапазоне 41,50-41,70 гривен. С начала месяца курс почти не изменился по сравнению с 41,82 грн/доллар.

Между тем, структурный дефицит валюты на межбанке вырос за последние недели, что могло привести к росту курса доллара.

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, Национальный банк Украины пока не настроен повышать курс доллара даже в ситуации роста дефицита.