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Доллар дорожает второй день подряд

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3292 гривен за 1 доллар (+0,0157 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,6975  гривен за 1 евро (-0,0161 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,37-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,55 гривен.

Прогнозы МВФ

МВФ в меморандуме с Украиной заявил, что в случае негативного сценария может потребоваться повторное введение "некоторых мер валютного контроля", которые применялись ранее во время войны.

Источники РБК-Украина, знакомые с переговорным процессом, говорят, что речь не идет о введении фиксированного курса гривны. По мнению глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, скорее всего, имеются ввиду ограничения на покупку валюты и вывод капитала за границу, как для юридических, так и для физических лиц.

"Я думаю, что именно такие меры могут быть введены для снижения давления на валютный рынок в случае, если будет меньше внешней помощи, чем закладывается в базовый сценарий. Если будут "таять" резервы, то выпускать валюту из страны так, как сейчас, не получится", – сказал он в комментарии изданию.

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