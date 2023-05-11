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Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 11 мая

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Украина, Четверг 11 мая 2023 10:56
Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 11 мая Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 мая 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 37,85 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,35 грн (37,30 - 10 мая)
  • продажа - 37,85 грн (37,80 - 10 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,95 грн (40,90 грн - 10 мая),
  • продажа - 41,65 грн (41,60 - 10 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,50 грн (88,50 - 10 мая),
  • продажа - 9,00 грн (9,00 - 10 мая) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 11 мая составляет 40,0444 гривен за евро (-0,0439 гривен).

Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 11 мая

Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года наблюдается улучшение ситуации на валютном рынке Украины. Однако курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями.

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