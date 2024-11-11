Доллар дешевеет третий день подряд, курс евро упал ниже 44 гривен

Официальный курс на 12 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2981 гривен за 1 доллар (-0,0001 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9949 гривен за 1 евро (-0,4915 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,23-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,65 гривен.

Курс евро

Курс евро снижается после победы Дональда Трампа. Евро упал 11 ноября до самого низкого уровня за последние 6,5 месяцев по отношению к доллару США, поскольку инвесторы обеспокоены возможными пошлинами США, которые могут нанести ущерб экономике еврозоны.

Единая европейская валюта снизилась на 0,6% до 1,0657 доллара после того, как достигла 1,0656, самого низкого уровня с 1 мая.

Между тем индекс доллара США - показатель его стоимости по отношению к корзине иностранных валют - немного превысил максимумы, зафиксированные сразу после президентских выборов в США, поскольку рынки все еще ждут ясности относительно будущей политики США.

Индекс доллара вырос на 0,45% до 105,44 после того, как достиг отметки 105,50, самого высокого значения с 3 июля. На прошлой неделе он подскочил более чем на 1,5% до 105,44 после того, как результаты президентских выборов в США показали победу Трампа.