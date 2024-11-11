RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Доллар дешевеет третий день подряд, курс евро упал ниже 44 гривен

Фото: курс доллара упал менее чем на копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2981 гривен за 1 доллар (-0,0001 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9949 гривен за 1 евро (-0,4915 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,23-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,65 гривен.

Курс евро

Курс евро снижается после победы Дональда Трампа. Евро упал 11 ноября до самого низкого уровня за последние 6,5 месяцев по отношению к доллару США, поскольку инвесторы обеспокоены возможными пошлинами США, которые могут нанести ущерб экономике еврозоны.

Единая европейская  валюта снизилась на 0,6% до 1,0657 доллара после того, как достигла 1,0656, самого низкого уровня с 1 мая. 

Между тем индекс доллара США - показатель его стоимости по отношению к корзине иностранных валют - немного превысил максимумы, зафиксированные сразу после президентских выборов в США, поскольку рынки все еще ждут ясности относительно будущей политики США.

Индекс доллара вырос на 0,45% до 105,44 после того, как достиг отметки 105,50, самого высокого значения с 3 июля. На прошлой неделе он подскочил более чем на 1,5% до 105,44 после того, как результаты президентских выборов в США показали победу Трампа.

 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ