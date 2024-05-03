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Доллар дешевеет: свежие курсы в обменниках

Украина, Пятница 03 мая 2024 11:01
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Доллар дешевеет: свежие курсы в обменниках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 39,85 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,46-39,52 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс официальный курс доллара. Официальный курс на 3 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5345 гривен за 1 доллар (-0,1025 грн).

Официальный курс евро составит 42,3098 гривен за 1 евро (+0,0112).

Комментарий НБУ

Как отметили в НБУ, политика центробанка направлена на то, чтобы компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на межбанке и сглаживать чрезмерные колебания курса. В то же время направления курса определяются соотношением спроса и предложения на рынке.

Интервенции НБУ будут оставаться основным механизмом балансировки валютного рынка. Это позволит сохранить устойчивость ситуации и обеспечить "умеренные курсовые колебания", отметили в регуляторе.

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