Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 39,30 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,80 гривен, евро по 42,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,85-38,89 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 8 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,8437 гривен за 1 доллар (-0,1764 грн).

Курс евро составит 42,091 гривен за 1 евро (-0,2575 грн).

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, со второй половины марта активизировались расходы правительства Украины после существенного сокращения в начале года. Вместе с истощением эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту.

"Как следствие, гривна ослабла", - говорится в сообщении.

В то же время, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания - неугрожающими. НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды, отметили в центробанке.