Доллар дешевеет: свежий курс в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 31 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,25 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривен, евро по 41,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,68-37,75 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после пятидневного роста.

Официальный курс на 31 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8746 гривен за 1 доллар (-0,0116 грн). За последний месяц курс упал на 11 копеек (на 31 декабря 2023 года он составлял 37,9824).

Курс евро составит 41,0845 гривен за 1 евро (+0,0803 грн).

Индекс Биг-Мака

Украинская гривна поднялась на одну ступеньку и заняла восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака за январь 2024 года.

Согласно данным издания The Economist, Биг-Мак стоит в Украине 110 гривен, в то время как в США - 5,69 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 19,33 грн/доллар.