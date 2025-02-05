Доллар дешевеет: какие курсы в обменных пунктах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до - 41,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 43,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 42,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,68-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) - на 4 копейки ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Официальный курс на 5 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7558 гривен за 1 доллар (+0,0645 грн).

Официальный курс евро составит 43,117 гривен за 1 евро (+0,2543 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ, при текущей политике НБУ курс доллара в 2025 году снова вырастет на 10%.

По его словам, из-за девальвации население и бизнес покупают иностранную валюту "про запас", потому что НБУ же не дает прогнозов курса, чем держит всех в напряжении.