Доллар дешевеет, евро тоже: какой курс в украинских обменниках

Средний курс доллара опустился еще на две копейки в продаже до 38,00 гривен. В покупке доллар немного вырос до отметки 37,41 гривен. Средний курс евро вырос соответственно до 40,50 и 39,71 гривен.

Обменные пункты установили такие курсы на наличную валюту:

доллар - 37,90 гривен (продажа) и 37,52 гривен (покупка)

евро - 40,42 гривен (продажа) и 39,94 гривен (покупка)

На межбанковском валютном рынке курс находится в коридоре 36,41-36,43 (покупка-продажа).

Официальный курс

Официальный курс доллара падал во второй половине минувшей неделе. На 30 октября Национальный банк Украины установил его на отметке 36,4216 гривен за 1 доллар (-0,0866 грн).

Евро тоже продолжил падение. Официальный курс на сегодня - 38,3774 гривен за 1 евро (-0,0913 грн).

Нацбанк снизил учетную ставку до 16%. Что будет с курсом?

На прошлой неделе Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 20% до 16%. Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, уже несколько недель страна живет в режиме гибкого курсообразования, курс формируется в первую очередь спросом и предложением.

"Мы не ожидаем никакого ощутимого влияния на состояние курса и состояние рынка с учетом решения (о снижении учетной ставки с 20% до 16%, - ред.) ", - подчеркнул он.