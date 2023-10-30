Доллар дешевеет, евро тоже: какой курс в украинских обменниках

Курс доллара в украинских обменниках еще немного упал - до 37,90 гривен в продаже. Это почти на 10 копеек ниже по сравнению с концом прошлой недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Средний курс доллара опустился еще на две копейки в продаже до 38,00 гривен. В покупке доллар немного вырос до отметки 37,41 гривен. Средний курс евро вырос соответственно до 40,50 и 39,71 гривен.
Обменные пункты установили такие курсы на наличную валюту:
На межбанковском валютном рынке курс находится в коридоре 36,41-36,43 (покупка-продажа).
Официальный курс доллара падал во второй половине минувшей неделе. На 30 октября Национальный банк Украины установил его на отметке 36,4216 гривен за 1 доллар (-0,0866 грн).
Евро тоже продолжил падение. Официальный курс на сегодня - 38,3774 гривен за 1 евро (-0,0913 грн).
На прошлой неделе Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 20% до 16%. Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, уже несколько недель страна живет в режиме гибкого курсообразования, курс формируется в первую очередь спросом и предложением.
"Мы не ожидаем никакого ощутимого влияния на состояние курса и состояние рынка с учетом решения (о снижении учетной ставки с 20% до 16%, - ред.) ", - подчеркнул он.
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