Доллар дешевеет, евро все еще растет: актуальные курсы в обменниках

По состоянию на утро 19 июля средний курс доллара в банках в продаже второй день подряд держится на отметке 37,33 гривен. Курс евро опустился на 1 копейку - до 41,86 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,84 гривен, евро - по 41,08 гривен. Доллар продают по 37,22 гривен, евро - по 41,73 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 19 июля составляет 41,1506 гривен (+0,0694 гривен).

Отметим, европейская валюта продолжает обновлять исторические максимумы. Нацбанк устанавливает курс евро на основании международных котировок.