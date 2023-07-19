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Доллар дешевеет, евро все еще растет: актуальные курсы в обменниках

Фото: наличный доллар в обменниках немного подешевел (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Наличный курс доллара в Украине опустился на несколько копеек и находится на отметке около 37,2 гривен в продаже. Евро еще немного подорожал в обменных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 июля средний курс доллара в банках в продаже второй день подряд держится на отметке 37,33 гривен. Курс евро опустился на 1 копейку - до 41,86 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,84 гривен, евро - по 41,08 гривен. Доллар продают по 37,22 гривен, евро - по 41,73 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 19 июля составляет 41,1506 гривен (+0,0694 гривен).

Отметим, европейская валюта продолжает обновлять исторические максимумы. Нацбанк устанавливает курс евро на основании международных котировок.

Напомним, в начале июля курс доллара на наличном рынке падал до минимума с мая 2022 года.

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