Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,85 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 декабря составляет 38,5396 гривен за евро (+0,3346 грн).

Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару. Кроме того, отказ от фиксации курса пока является преждевременным.

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