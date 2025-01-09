Доллар будет по 45 гривен: инвестбанкир дал прогноз курса на конец года

"На конец этого года доллар будет по 45", - сказал он и отметил, что изменение на 3 гривны - это меньше чем 10% и вообще "ни о чем".

Как отметил представитель компании Dragon Capital, контролируемая девальвация во время войны - это нормально, и не происходит ничего страшного для экономики и рядового человека.

"Когда у нас огромный торговый дефицит, было бы странно, если бы гривна оставалась стабильной. Поэтому все абсолютно естественно, без резких движений, без каких-то причин для паники. Изменение в пределах 10% за год, когда инфляция плюс-минус как раз 10%, это ни о чем", - добавил он.

Фурса заявил, что защититься от инфляции и девальвации можно с помощью покупки ОВГЗ, доходность по которым составляет 14-16%.

"Вы можете обыграть инфляцию и потенциальную девальвацию, просто вложив в гривневые ОВГЗ", - добавил он.