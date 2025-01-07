Доллар бьет рекорды третий день подряд

Официальный курс на 8 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2297 гривен за 1 доллар (+0,0338 грн).

Предыдущий максимум был 7 января 2024 года - 42,1959 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8767 гривен за 1 евро (-0,0324 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 42,30-42,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился 42,70 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, в декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился из-за роста бюджетных расходов.

НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты до 5,3 млрд долларов. Однако среднемесячный обменный курс гривны в декабре девальвировал умеренно (на 1,0%), учитывая увеличение спроса на валюту, отметили в НБУ.

Для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции до цели 5% НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%