Доллар бьет рекорды второй день подряд

Официальный курс на 18 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,8271 гривен за 1 доллар (+0,0868 грн).

Предыдущий максимум был 17 декабря - 41,7403 грн/доллар.

С начала года курс вырос почти на 4 гривны (на 10,1%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9143 гривен за 1 евро (+0,1079 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,86-41,88 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос не изменился - 42,00 гривен.

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании прогнозируют, что девальвация будет умеренной в первой половине 2025 года. НБУ сможет поднять курс доллара только во второй половине года, когда инфляция пойдет на спад. По итогам года ожидается курс на уровне 46 грн/доллар.