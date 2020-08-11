Долар стабільний на міжбанку, євро знижується

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 27,62 гривень за долар, курс купівлі до 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 32,43 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,5950 - 27,6200 грн/долар, євро 32,4903 - 32,5197 грн/євро, російський рубль 0,3738 - ,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5950 27,6200 EUR/UAH 32,4079 32,4314 RUB/UAH 0,3738 0,3745

Зазначимо, 10 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,5321 - 32,5556 грн/євро, російський рубль 0,3755 - 0,3760 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

За прогнозом аналітиків групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися в межах коридору 27,5-28 гривень за долар з можливим незначним зміцненням гривні.

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу, середньорічний обмінний курс в 2020 році складе 27,00 грн/долар.