Документи про освіту планують додати в "Дію", - Верещук

Вона повідомиоа що, сьогодні провели нараду з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору.

Домовилися максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.

Також в планах урядовців інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.

Ще хочуть забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.

