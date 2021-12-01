RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Доходи держбюджету з початку року зросли більш ніж на 20%

Автор: Олександр Білоус

Доходи державного бюджету України за січень-листопад 2021 року склали 1 159,4 млрд гривень. Це на 4,2% більше плану і на 22,7% більше доходів минулого року (944,8 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України (Держказначейство).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в листопаді склали 14,2 млрд гривень, що на 5,1% більше плану і на 37,0% вище, ніж минулого року, коли вони склали 102,3 млрд гривень.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 грудня 2021 року становить 33,7 млрд гривень (місяцем раніше - 18,9 млрд гривень).

Нагадавши, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет