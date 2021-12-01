Доходи держбюджету з початку року зросли більш ніж на 20%

Доходи державного бюджету України за січень-листопад 2021 року склали 1 159,4 млрд гривень. Це на 4,2% більше плану і на 22,7% більше доходів минулого року (944,8 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України ( Держказначейство ).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в листопаді склали 14,2 млрд гривень, що на 5,1% більше плану і на 37,0% вище, ніж минулого року, коли вони склали 102,3 млрд гривень.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 грудня 2021 року становить 33,7 млрд гривень (місяцем раніше - 18,9 млрд гривень).