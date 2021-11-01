Доходи держбюджету з початку року зросли на 20% і перевищили 1 трильйон гривень

Доходи державного бюджету України за січень-жовтень 2021 року склали 1 018,9 млрд гривень. Це на 4,5% більше плану і на 21% більше доходів минулого року (842,4 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України ( ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО ).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в жовтні склали 94,5 млрд гривень, що на 2,2% більше плану і на 22,2% вище, ніж минулого року, коли вони склали 77,3 млрд гривень.

Сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 листопада 2021 року становить 18,9 млрд гривень (місяцем раніше - 42,1 млрд гривень).