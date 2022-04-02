Доходи держбюджету в березні становили 93% від плану, - Мінфін

За даними прес-служби, основні надходження були отримані за рахунок таких платежів:

дивідендів від підприємств з державною часткою - 32,5 млрд грн.

податку на прибуток підприємств - 26,6 млрд грн;

податку на додану вартість - 22,6 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 9,8 млрд грн;

рентної плати за користування надрами - 6,3 млрд гривень.

Як зазначили в прес-службі, військове вторгнення 24 лютого 2022 року Російської Федерації на територію України та подальше розгортання бойових дій завдали серйозного удару українській економіці, що безумовно відобразилося на виконанні бюджетних показників поточного року.

Урядом негайно були вжиті першочергові заходи щодо переорієнтування бюджету країни на військові цілі та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, спрямованих на підтримку життєдіяльності населення. Здійснення інших видатків, у тому числі капітальних було тимчасово призупинене.

Так, за оперативною інформацією ДКСУ за січень-березень 2022 року касові видатки загального фонду державного бюджету здійснювались відповідно до розпису та становили 356,4 млрд грн, або 67,8% від розпису звітного періоду.

Загальний фонд державного бюджету за січень-березень 2022 року було виконано з дефіцитом у сумі 67,5 млрд грн при запланованому дефіциті на І квартал 2022 року у сумі 266,1 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-березень 2022 року склали 162,9 млрд грн або 120,4% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 66,2 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 5,1 млрд грн (171,6 млн доларів та 7,1 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 47,7 млрд грн, в тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України - 20,0 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 96,7 млрд грн.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-березень 2022 року склали 96,1 млрд грн (93,1% плану).