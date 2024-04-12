Доходы украинцев начали восстанавливаться, - Всемирный банк

Доходы украинцев начали восстанавливаться в 2023 году. Однако большинство граждан заявляют об ухудшении финансового положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии.

Как отмечается в обзоре, оценки, основанные на данных о доходах, показывают, что номинальная заработная плата в последнем квартале 2023 года выросла, опередив инфляцию. Социальные трансферты также увеличились в реальном выражении.

"Тем не менее, 70% домохозяйств считают, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с тем, что было два года назад, что отражает сочетание высокой неопределенности, высоких цен после периода инфляции, отсутствия сбережений и потери имущества, при этом более 20% домохозяйств понесли ущерб с момента начала войны", - говорится в обзоре.

Доходы и зарплаты украинцев

По данным Госстата, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2022 году сократились на 14,1%.

Среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году составила 17442 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 17,5% выше, чем в 2022 году. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.