Доходы ПФУ выросли в начале 2025 года: сколько пошло на выплату пенсий

Расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий за последний год выросли на 7,2%. Цены в Украине за этот период повысились на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

По данным фонда, в бюджет ПФУ за январь - февраль 2025 года из всех источников финансирования поступило 140,8 млрд гривен. Это на 13,6 млрд гривен больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Собственные доходы 99,3 млрд гривен, (из которых 4,0 млрд гривен - поступления единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц из госбюджета).

Средства госбюджета на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств ПФУ, составили 31,6 млрд гривен.

Средства на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива 9,8 млрд гривен.

Расходы фонда

Общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты составила 140,9 млрд гривен, что на 9,7 млрд гривен больше соответствующего периода прошлого года.

Расходы на выплату пенсий составили 123,4 млрд гривен. Это на 7,2% больше, чем в январе-феврале прошлого года (115,1 млрд гривен).

По оценке НБУ, инфляция в Украине в феврале достигла 14%. Это привело к падению реальных доходов пенсионеров.

В марте пенсионерам индексировали выплаты, в результате чего размер пенсии вырастет на 9,5%.