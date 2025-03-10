Доходы ПФУ выросли в начале 2025 года: сколько пошло на выплату пенсий
Расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий за последний год выросли на 7,2%. Цены в Украине за этот период повысились на 14%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным фонда, в бюджет ПФУ за январь - февраль 2025 года из всех источников финансирования поступило 140,8 млрд гривен. Это на 13,6 млрд гривен больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Собственные доходы 99,3 млрд гривен, (из которых 4,0 млрд гривен - поступления единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц из госбюджета).
Средства госбюджета на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств ПФУ, составили 31,6 млрд гривен.
Средства на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива 9,8 млрд гривен.
Расходы фонда
Общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты составила 140,9 млрд гривен, что на 9,7 млрд гривен больше соответствующего периода прошлого года.
Расходы на выплату пенсий составили 123,4 млрд гривен. Это на 7,2% больше, чем в январе-феврале прошлого года (115,1 млрд гривен).
По оценке НБУ, инфляция в Украине в феврале достигла 14%. Это привело к падению реальных доходов пенсионеров.
В марте пенсионерам индексировали выплаты, в результате чего размер пенсии вырастет на 9,5%.
Напомним, в бюджет Пенсионного фонда Украины за 2024 год из всех источников финансирования поступило 856,1 млрд гривен. Это на 79,0 млрд гривен больше, чем в 2023 году. ПФУ направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.