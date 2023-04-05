Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли в 2023 году: что на это повлияло
Доходы Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2023 года выросли на 56,2 млрд гривен до 184,7 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:
- Собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) - 102,0 млрд гривен (+17,1 млрд гривен)
- Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат - 62,1 млрд гривен,
- Средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий - 14,4 млрд гривен,
- Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году - 6,2 млрд гривен.
Напомним, ПФУ получил полномочия по выплате жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.
В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд. гривен. Это на 108,6 млрд гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).
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