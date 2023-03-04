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Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли в начале 2023 года

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Украина, Суббота 04 марта 2023 10:55
Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли в начале 2023 года Фото: доходы ПФУ выросли на 35 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины в январе-феврале 2023 года выросли на 34,6 млрд гривен до 121,5 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:

  • Собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) - 67,0 млрд гривен (+9,2 млрд гривен)
  • Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат - 41,4 млрд гривен (+12,3 млрд гривен)
  • Средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий - 9,1 млрд гривен
  • Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году - 4,0 млрд гривен.

Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли в начале 2023 года

Напомним, ПФУ получил полномочия по выплатам жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд гривен. Это на 108,6 млрд. гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).

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