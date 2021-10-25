Договір на техобслуговування з "Рівнегазом" уклали понад 2,7 тисяч споживачів

"Витоки газу саме на внутрішніх мережах є причиною викликів на аварійну службу 104. Відсутність вчасного обслуговування та діагностики газових мереж у приватних та багатоповерхових будинках призводить до непоправних наслідків", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, щорічне обслуговування забезпечить безпечне користування газом.

"Договір з АТ "Рівнегаз" гарантує фахове обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу, контроль щільності з’єднань газопроводів. Наші фахівці працюють із сучасним спеціалізованим обладнанням та усувають несправності будь-якого рівня складності", - зазначає технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

У прес-службі нагадали, що відповідно до чинного законодавства, відповідальність за технічне обслуговування систем газопостачання покладено на власників, співвласників та орендаторів будівель. З підписанням договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації. До слова, з 2018 року споживачі можуть обирати компанію, що виконуватиме нагляд за станом газових мереж на умовах вільного ринку.

"Для того, щоб заключити договір чи отримати консультацію слід звертатися до найближчого 104.ua Клієнтський простір АТ "Рівнегаз" або телефонувати до контакт-центру за номерами – 0362 461 104 або 067 01 01 104", - йдеться у повідомленні.