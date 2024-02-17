Уход за человеком с инвалидностью I группы засчитывается в страховой стаж: что нужно знать

Для того, чтобы период ухода за человеком с инвалидностью зачислили в стаж, необходимо соответствовать трем условиям:

Трудоспособность: лицо еще не достигло пенсионного возраста и не имеет инвалидности.

Нетрудоустройство: не работало в течение периода ухода.

Получение помощи: получало пособие, надбавку или компенсацию в органах социальной защиты населения.

Если все условия были соблюдены, а период ухода был после 1 января 2004 года, он засчитывается в страховой стаж.

В это время человек, осуществлявший уход, считается застрахованным лицом (согласно статье 11 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

Страхователем в таком случае выступает орган социальной защиты населения, который выплачивает пособие, надбавку или компенсацию.

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