Додону пред'явили звинувачення в перевищенні повноважень

Експрезиденту Молдови Ігорю Додону пред'явили нові звинувачення в перевищенні посадових повноважень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокуратуру Молдови.
Додона звинувачують у вчиненні злочину, пов'язаного з перевищенням посадових обов'язків в інтересах організованої злочинної групи.
Йдеться про кримінальну справу "Еенергоком", яка стосується незаконної закупівлі електроенергії протягом 2008-2009 років. Тоді Додон обіймав посаду міністра економіки. Він допоміг оформити імпорт через посередницьку компанію.
Завдяки шахрайській схемі з бюджету країни було викрадено 12 млн доларів.
Нагадаємо, 24 травня колишній президент Молдови Ігор Додон був затриманий у справі про корупцію і державну зраду.
Вже через два дні суд відправив Додона під домашній арешт.
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