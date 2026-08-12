Домой "на щите": Лубинец раскрыл, сколько украинцев погибли в плену РФ

В настоящее время подтверждена гибель в российском плену не менее 375 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- конференцию Дмитрия Лубинца в Укринформе.
По словам омбудсмана, в отдельном списке - 375 имен. Это украинские военнопленные и гражданские заложники, верифицированные как лица, задержанные Россией, в частности через международный инструмент верификации - Международный комитет Красного Креста.
"Все они вернулись домой на щите, то есть Российская Федерация передала нам тела замученных 375 граждан Украины", - заявил Лубинец.
Омбудсман подчеркнул, что Россия создала систему, в которой пытки, унижения и незаконные приговоры стали инструментами войны. В Украине эту практику назвали "московскими конвенциями".
"Это не юридический термин, это определение российской практики обращения с украинцами: по этим "конвенциям" вместо защиты - пытки, вместо оказания медицинской помощи - страдания, вместо правосудия - судилища, вместо возвращения домой - годы неволи или смерти", - отметил он.
По словам Лубинца, к украинским военнопленным в России применяют фактически все методы пыток, изложенные в Стамбульском протоколе. Совместными усилиями СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и его институции удалось зафиксировать 695 форм пыток и 860 фактов ненадлежащих условий содержания.
"95% украинских военнопленных подвергались пыткам, системным пыткам в российских тюрьмах", - подчеркнул омбудсман.
По его словам, речь идет, в частности, об избиении, применении электрического тока, сексуальном насилии, психологическом насилии, травле собаками и имитации казней.
Относительно российских судилищ против пленных Лубинец сообщил, что по состоянию на май 2026 верифицировано по меньшей мере 2442 гражданина Украины, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Из них 1717 человек уже вынесли приговоры.
Напомним, еще в 2024 году Ассоциация семей защитников "Азовстали" вместе с партнерами выпустили "Московские конвенции" - альтернативную версию Женевских конвенций, написанную на основе реальных свидетельств бывших пленников. Ее статьи описывают пытки, унижения, насилие и даже убийства.
Ранее специальная комиссия ООН квалифицировала массовые и систематические пытки и насильственные исчезновения как элементы планируемой государственной политики России.