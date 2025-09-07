Добавляют силы государству: Зеленский поздравил украинцев с Днем военной разведки (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем военной разведки и показал видео работы военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Сегодня День военной разведки Украины. Ежедневно наши люди делают больше, чем кажется возможным. Находят слабые места врага и поражают их. Добавляют силы нашему государству и значительно снижают ее для оккупантов", - отметил Зеленский.
Он также поблагодарил разведчиков за отвагу и преданность Украине, и за все, что они делают для государства и украинцев.
"Всегда будем помнить и будем благодарны всем, кто отдал жизнь, выполняя боевые задачи", - добавил глава государства.
Что известно о Дне военной разведки Украины
День военной разведки Украины - это праздничный день в честь военной разведки МОУ и военной разведки ВСУ, установленный указом президента Украины 7 сентября 2022 года, отмечается ежегодно соответственно 7 сентября.
Эта дата выбрана из-за того, что согласно указу президента Украины от 7 сентября 1992 года, было принято решение о формировании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины.
Впоследствии, 1 июня 2007 года министр обороны Украины подписал приказ № 302, которым установил поздравлять военных разведчиков Украины именно 7 сентября.