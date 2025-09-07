ua en ru
Добавляют силы государству: Зеленский поздравил украинцев с Днем военной разведки (видео)

Воскресенье 07 сентября 2025 12:53
Добавляют силы государству: Зеленский поздравил украинцев с Днем военной разведки (видео) Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем военной разведки и показал видео работы военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сегодня День военной разведки Украины. Ежедневно наши люди делают больше, чем кажется возможным. Находят слабые места врага и поражают их. Добавляют силы нашему государству и значительно снижают ее для оккупантов", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил разведчиков за отвагу и преданность Украине, и за все, что они делают для государства и украинцев.

"Всегда будем помнить и будем благодарны всем, кто отдал жизнь, выполняя боевые задачи", - добавил глава государства.

Что известно о Дне военной разведки Украины

День военной разведки Украины - это праздничный день в честь военной разведки МОУ и военной разведки ВСУ, установленный указом президента Украины 7 сентября 2022 года, отмечается ежегодно соответственно 7 сентября.

Эта дата выбрана из-за того, что согласно указу президента Украины от 7 сентября 1992 года, было принято решение о формировании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины.

Впоследствии, 1 июня 2007 года министр обороны Украины подписал приказ № 302, которым установил поздравлять военных разведчиков Украины именно 7 сентября.

